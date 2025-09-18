Volejbalová reprezentácia Srbska definitívne postupuje do osemfinále Majstrovstiev sveta 2025. Naša selekcia, ktorá turnaj otvorila maximálnou prehrou proti Česku výsledkom 0 : 3, v noci na dnes v treťom a zároveň rozhodujúcom kole prekonala jeden z najlepších národných tímov sveta, Brazíliu, tiež výsledkom 3 : 0.
Naši tak, ako je v samom úvode spomenuté, definitívne majú osemfinále vo vrecku, lebo prekonali Brazíliu a od výsledku stretnutia Česko – Čína náš osud závisieť nebude.
Srbsko s právom bolo kritizované zo strany športovej verejnosti, lebo vydanie v prvom kole proti Česku skutočne bolo veľkým rozčarovaním, ale po skvelom výkone proti Číne v druhom kole, v ktorom naši vyhrali tiež 3 : 0, a po dnešnom vydaní s Brazíliou sa atmosféra zmenila. Naši proti Brazílii vyhrali 25 : 22, 25 : 20 a 25 : 22.
Bol to jeden z ich najlepších výkonov za posledných niekoľko rokov a prišiel práve v najťažšej a najdôležitejšej chvíli, keď sme na postup do ďalšieho kola potrebovali akýkoľvek triumf, aby sme vôbec mohli o tom uvažovať.
Zverenci trénera Gheorgheho Crețua hrali výborne vo všetkých segmentoch a boli viac ako rovnocenným súperom pre Brazíliu. Súperi po zápase uviedli, že problém ani nebol v ich zlej hre, ale v tom, že Srbsko hralo fantasticky. Preto je toto dôvod na obozretný optimizmus pred pokračovaním šampionátu a osemfinálovým zápasom, ktorý je na programe 23. septembra.
Srbsko od začiatku stretnutia hralo dobre, bez strachu a chcelo proste dokázať, že vie hrať volejbal a že si zasluhuje postup zo skupiny.
V prvom sete Brazília viedla 8 : 6, ale neskoršie Srbsko získalo tri body zo servisov Kujundžića. Potom sa hralo vyrovnane a v závere Luburić a Perić realizovanými útokmi zaistili dôležitý set a vedenie 1 : 0.
Už po prvých bodoch v druhom dejstve sa črtalo, že naši aj ďalej hrajú na úrovni a že výhra v prvej časti nebola náhodná. V polovici setu naši dosiahli sériu 5 : 1, mali citeľnejší náskok, Brazília stále tlačila, ale naši boli nadostač koncentrovaní, aby vyhrali aj druhý set.
Do tretej časti naši vstúpili tiež výborne, ujali sa vedenia 7 : 3, ale sa Brazília celkom vrátila a znížila náš náskok. Srbsko stále viedlo, Brazília mala minimálne, ale konštantné manko. Záver bol zaujímavý, naši využili druhý mečbal a vyhrali 3 : 0.
Postup je zabezpečený
Srbsko postupuje do osemfinále, najpravdepodobnejšie bude prvé v skupine. Potvrdením, že výkon s Brazíliou nie je náhodný potvrdzuje aj skutočnosť, že Brazília nemala ten luxus proti nám prehrať bez následkov. Ich osud je teraz v rukách Česka.
Ide totiž o to, že ak Česi v poslednom zápase dnešného programu porazia Čínu výsledkom 3 : 0, pridajú sa Srbsku v osemfinále a jeden z najväčších favoritov na konečný triumf, Brazília, bude eliminovaná.
Inak, tieto majstrovstvá sveta zatiaľ ponúkli niekoľko nečakaných výsledkov a postupy outsiderov pred favoritmi. Napríklad Fínsko dnešným triumfom nad Južnou Kóreou má zabezpečené osemfinále a v tej istej skupine o druhom účastníkovi tejto fázy rozhodne vzájomné stretnutie Francúzka a Argentíny. Obidve selekcie boli favorizované pred Fínskom.
V skupine D Portugalsko prekonalo Kubu a tiež postúpilo spolu s USA, v skupine E nečakane na prvom mieste finišovalo Bulharsko pred silným Slovinskom a v skupine F je isté Belgicko, ktoré v druhom kole výsledkom 3 : 2 porazilo aktuálneho majstra sveta Taliansko.
Výborný výkon v skupine G podalo Turecko, ktoré obsadilo prvé miesto v konkurencii Kanady a Japonska, ktoré je eliminované.
Naša skupina H sa v osemfinále zlučuje so skupinou A, v ktorej je situácia otvorená – všetky štyri tímy majú šancu na postup.
Predsa podľa mien je skupina A asi najslabšia, keďže v nej hrajú Tunisko, Egypt, Irán a hostiteľ Filipíny.
Ak naši proti ktorémukoľvek rivalovi v osemfinále vystúpia ako dnes proti Brazílii, postup do ďalšieho kola je tiež celkom reálny. A v tomto kontexte ešte len treba spomenúť to, že sa v tejto časti kostry črtajú aspoň na papieri trochu menej nepríjemní rivali, tak vo štvrťfinále je prípadne znovu potenciálne stretnutie s Brazíliou alebo Českom a v semifinále USA, Slovinskom či Bulharskom. Predsa, netreba sa momentálne nad tým zamýšľať.