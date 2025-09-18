Aj keď sezóna 2025 bola vo Vojvodine poznačená výrazným nedostatkom zrážok a extrémnymi teplotami, slnečnica v Srieme opäť potvrdila svoju odolnosť a stabilitu výnosov. Najnovšie údaje z Erdevíka naznačujú, že aj v podmienkach dlhotrvajúceho sucha možno pri tejto plodine dosiahnuť veľmi dobré výsledky.
Ako nás informoval Igor Franka, poľnohospodár z Erdevíka, vegetačné obdobie sa začalo priaznivo. Jar priniesla dostatok zrážok, čo umožnilo bezproblémový rast rastlín. Aj následné suché obdobie podľa neho slnečnicu zásadne neohrozilo. „Slnečnica je pomerne odolná proti vysokým teplotám – dokonca jej teplé počasie vyhovuje. Aj počas suchých rokov si udržiava stabilné výnosy. Na rozdiel od sóje, ktorá v takýchto podmienkach trpí, slnečnica ukazuje svoju prispôsobivosť,“ uviedol Franka.
V roku 2025 v erdevíckom chotári dosahujú výnosy v rozmedzí 2,5 až 3 tony na jutro, čo možno považovať za veľmi slušný výsledok vzhľadom na agroklimatické podmienky tejto sezóny.
Slnečnicu nepostihli choroby, semeno je zdravé, dobre naliate a mechanizovaný zber prebieha bez väčších komplikácií. Aktuálna výkupná cena slnečnicového semena sa pohybuje okolo 55 din./kg.
Dlhodobé skúsenosti pestovateľov z Erdevíka potvrdzujú, že slnečnica je v tomto regióne stabilnou a perspektívnou plodinou, s výnosmi, ktoré zriedkavo klesajú pod 1,5 t/ha. Za najväčšiu hrozbu pri pestovaní považujú silné vetry a búrky počas dozrievania, ktoré môžu spôsobiť poliehanie porastu a sťažiť následný zber.
Slnečnica tak aj v roku 2025 potvrdila svoju strategickú úlohu v osevných postupoch v Srieme. V podmienkach klimatickej nestability sa javí ako spoľahlivá olejnina, ktorá dokáže priniesť ekonomicky zaujímavý výnos aj bez intenzívnej závlahy.