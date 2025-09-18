1739 – Osmanská ríša a Rakúsko uzavreli belehradský mier, podľa ktorého Rakúsko definitívne stratilo v prospech Osmanskej ríše Malé Valašsko a severné Srbsko.
1814 – začal sa mierový kongres vo Viedni s účasťou všetkých európskych štátov (okrem Turecka) o novom politickom a teritoriálnom usporiadaní Európy. Prijatím tzv. viedenskej zmluvy sa ukončila epocha vojen s revolučným a napoleonským Francúzskom.
1848 – vypuklo prvé ozbrojené povstanie Slovákov v moderných dejinách – tzv. septembrové povstanie, ktoré trvalo do 28. septembra 1848.
1931 – japonské vojská vpadli do Mandžuska.
1947 – oficiálne vznikla americká tajná služba: Central Intelligence Agency (Ústredná spravodajská služba) – CIA.
1970 – zomrel na predávkovanie liekmi americký bluesovo-rockový spevák, skladateľ a gitarový virtuóz Jimi Hendrix. Je považovaný za najvýznamnejšieho a najtalentovanejšieho gitaristu v dejinách rocku.
1972 – v Belehrade sa narodila Ana Sofrenovićová, srbská filmová a divadelná herečka.
2005 – predčasné parlamentné voľby v Nemecku vyhrala Angela Merkelová (CDU/CSU) s tesným náskokom pred bývalým kancelárom Gerhardom Schröderom (SPD).