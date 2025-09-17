Vláda Švédska dnes oznámila zavedenie zákazu používania mobilných telefónov vo všetkých školách a na predĺžených pobytoch, začnúc jeseňou 2026, s cieľom zlepšiť bezpečnosť žiakov a podmienky na učenie.
Podľa oznámených opatrení budú školy povinné zbierať telefóny od žiakov na začiatku dňa a uchovať ich až do skončenia vyučovania. Toto opatrenie sa bude vzťahovať na deti vo veku od 7 do 16 rokov, uviedol britský Guardian.
Aj keď väčšina škôl vo Švédsku už zhromažďuje telefóny na začiatku školského dňa, žiaci si podľa úradov nachádzali spôsoby, ako zákaz obísť – odovzdávali falošné telefóny a tvrdili, že buď zariadenie zabudli, alebo že je pokazené.