Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva dnes oznámilo, že projekt Forest Invest, v hodnote 84 miliónov dolárov, ktorý ministerstvo realizuje v spolupráci so Zeleným klimatickým fondom a Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo OSN, prispeje k zlepšeniu lesných zdrojov, zabezpečeniu energetickej bezpečnosti a zníženiu dopadov klimatických zmien na najzraniteľnejšie komunity.
Rezortný minister Dragan Glamočić na okrúhlom stole vo Vrnjačkej Banji, ktorý bol organizovaný na predstavenie projektu, doterajších výsledkov a budúcich plánov, zdôraznil, že realizácia projektu umožní vytvorenie nových 7 000 hektárov lesov klimaticky odolných druhov, ako aj konverziu 50 000 hektárov existujúcich lesov na kvalitnejšie porasty.
Ako sa uvádza v oznámení, minister tiež povedal, že vďaka tejto investícii budú zabezpečené štandardy a nástroje na racionálne a udržateľné využívanie biomasy ako súčasti energetickej bezpečnosti Srbska.
„Srbsko týmto spôsobom, s podporou medzinárodných partnerov, zníži tlak na svoje lesy a zabezpečí čistú a stabilnú energiu pre občanov. Ide o zodpovednú politiku, ktorá zároveň chráni ľudí, posilňuje ekonomickú odolnosť a plní národné záväzky v oblasti klimatickej a energetickej politiky,“ zdôraznil minister.