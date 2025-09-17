Červený kríž Kovačica v spolupráci s Ústavom pre transfúziu krvi Vojvodiny pripravuje poslednú tohtoročnú akciu dobrovoľného darcovstva krvi, ktorá sa uskutoční zajtra, a to v Kovačici aj v Padine.
Občania budú mať možnosť darovať krv v priestoroch Miestneho spoločenstva v Kovačici od 9.00 do 12.00 a v priestoroch Miestneho spoločenstva v Padine od 13.00 do 15.00.
Organizátori pozývajú všetkých plnoletých občanov bez zdravotných ťažkostí, aby sa zúčastnili a svojím činom pomohli tým, ktorí krv potrebujú.