Včera večer sa v Klube pre denný pobyt v mestskom parku v Starej Pazove konalo 122. stretnutie Fénix a priatelia. Moderátorkou programu bola Mirjana Sokolovićová, podpredsedníčka Spolku pre afirmáciu invalidov Fénix v Starej Pazove, ktorý bol aj organizátorom podujatia.
Program sa niesol v znamení duchovnej a populárnej hudby, ktorú predviedla spevácka skupina Sveti car David. Na najnovšom stretnutí vystúpili hostia z Belehradu: vokálni sólisti Slađana Kovačevićová a Dejan Janošević, za hudobného sprievodu Aleksandra Kovačevića, pianistu a harmonikára, ktorý sa profesionálne hudbou zaoberá vyše 30 rokov.
Slađana Kovačevićová je aj zakladateľkou speváckej skupiny Sveti car David, ktorá pôsobí od roku 2015. V repertoári majú prevažne liturgické a autorské piesne. Tento rok si spevácka skupina pripomína desiate výročie pôsobenia, preto sa program niesol aj v slávnostnejšom duchu. Zatiaľ majú nahraných viac než 60 študijných piesní.
Dejan Janošević-Kile pochádza z Pirotu, čo podľa jeho slov znamená vstupenku k dobrej a kvalitnej hudbe. Je nositeľom početných hudobných ocenení a vydal aj album v produkcii PGP RTS.
Aj tentoraz mohli všetci prispieť do Krabice lásky, kde sú dobrovoľné peňažné príspevky vždy k dispozícii členom spolku v urgentných prípadoch.