Prezident Srbska Aleksandar Vučić ukončil pracovnú návštevu Japonska, ktorú zhodnotil ako úspešnú. Ako povedal, očakáva veľké výsledky.
V Japonsku absolvoval dôležité stretnutia s japonskými podnikateľmi – s tými, ktorí už investovali v našej krajine, ako aj s tými, ktorí investície plánujú. Podľa jeho slov nové investície sa môžu očakávať veľmi rýchlo, ak sa podarí doriešiť otázku amerických ciel.
V tejto súvislosti povedal, že americký minister zahraničných vecí Marco Rubio požiadal o stretnutie s ním počas jeho nadchádzajúceho pobytu v New Yorku, kde sa zúčastní na Valnom zhromaždení OSN.