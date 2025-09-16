Predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová dnes vo Viedni otvorila výstavu venovanú Mileve Marićovej-Einsteinovej pri príležitosti 150. výročia narodenia tejto srbskej vedkyne.
Výstava Mileva Einsteinová-Marićová: matematička, fyzička, spolupracovníčka a manželka Alberta Einsteina je otvorená v priestoroch Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni, v organizácii Múzea Vojvodiny a pod záštitou Pokrajinskej vlády.
Vo svojom príhovore Gojkovićová zdôraznila, že je veľkou cťou otvoriť výstavu venovanú žene, ktorá zanechala hlbokú stopu v dejinách vedy.
„Mileva bola priekopníčkou svojej doby, jednou z mála žien, ktorým sa podarilo vstúpiť do sveta vysokej matematiky a fyziky na slávnej švajčiarskej Polytechnike v Zürichu,“ uviedla predsedníčka Pokrajinskej vlády.
Pripomenula, že práve v Zürichu začala Mileva svoj intelektuálny a životný príbeh s Albertom Einsteinom a že jej úloha v Einsteinovej práci a vo vývoji niektorých kľúčových myšlienok modernej fyziky, vrátane Teórie relativity, bola aktívna a významná.
„Ich spoločné výpočty a diskusie predstavovali intelektuálny základ, ktorý zmenil smerovanie vedy. Fakt, že Einstein po získaní Nobelovej ceny za fyziku 1921 podľa dohody prenechal finančnú odmenu Mileve, svedčí o jej úlohe v ich spoločnej vedeckej tvorbe,“ uviedla.
Dodala, že Mileva spájala svoj život s viacerými európskymi mestami – Zürichom, Viedňou a aj Novým Sadom, kde istý čas žila s Einsteinom, a tak sa, ako hodnotí Gojkovićová, stala mostom spájajúcim naše kultúrne a vedecké priestory.
Zároveň uviedla, že pripomínanie si 150. výročia narodenia Milevy Marićovej by malo byť podnetom na silnejšie uznanie a podporu úlohy žien vo vede, pričom dodala, že iba tak môžeme budovať budúcnosť založenú na poznaní a rovnosti.