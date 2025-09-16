V Pivnici sa v nedeľu 14. septembra uskutočnilo 15. Literárne stretnutie slovenských spolkov žien, ktoré zorganizoval Spolok žien z Pivnice. Podujatie je už tradične venované prezentácii literárnej tvorby členiek spolkov – prózy a poézie, prevažne v nárečovej forme. Takýmto spôsobom členky spolkov zachovávajú bohatstvo jazyka, miestnych zvykov i kultúrne dedičstvo, ktoré sa prenáša z generácie na generáciu.
Prítomných na úvod privítala predsedníčka Spolku žien z Pivnice Anna Valašeková. Domáce Pivničanky pripravili pre hostky krátky kultúrno-umelecký program, ktorý vhodne doplnil samotné literárne vystúpenia. Program moderovali Jaroslava a Katarína Činčurákové.
Stretnutie sa tentoraz konalo v priestoroch Dobrovoľného hasičského spolku Pivnica, zatiaľ čo v minulosti sa konalo v Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku.
Na podujatí sa zišli predstaviteľky spolkov žien z viacerých slovenských prostredí: z Hložian, Pivnice, Iloka, Petrovca, Kysáča, Lalite, Kulpína, zo Silbaša, Selenče a Starej Pazovy.
Hostky si v rámci stretnutia mali možnosť pozrieť aj výstavu čepcov a ručníkov, ktorá bola nainštalovaná v priestoroch Diakonického domu.
Literárne stretnutie slovenských spolkov žien sa za pätnásť rokov stalo významnou tradíciou, ktorá upevňuje spoluprácu medzi spolkami a vytvára priestor na vzájomné obohatenie, výmenu skúseností a priateľské stretnutia. Je dôkazom toho, že aj v dnešnej dobe má slovo – či už písané alebo prednesené – silu spájať, inšpirovať a zachovávať kultúrnu Slovákov vo Vojvodine.