1382 – Mária Uhorská bola korunovaná za uhorskú kráľovnú.
1737 – v Göttingene otvorili prvú nemeckú univerzitu s úplnou slobodou štúdia a vedeckého bádania.
1787 – tridsaťdeväť delegátov z 12 štátov Nového Anglicka prijalo vo Filadelfii ústavu USA. Platnosť nadobudla 30. apríla 1789, keď do prezidentského úradu uviedli Georgea Washingtona a prvý raz sa zišiel Kongres USA.
1852 – narodil sa v Záskalí na Orave slovenský právnik, redaktor, prekladateľ, etnograf a divadelník Andrej Halaša. Pre Muzeálnu slovenskú spoločnosť v Martine zozbieral veľké množstvo ľudových piesní. Zomrel roku 1913.
1922 – v berlínskom kine Alhambra (Nemecko) sa konalo verejné premietanie prvého zvukového filmu Der Brandstifter (Podpaľač).
1931 – americká spoločnosť RCA predviedla prvú dlhohrajúcu gramofónovú platňu.
1944 – druhá svetová vojna: operácia Market Garden – obsadenie mostov v Eindhovene, Nijmegene a Arnheme Spojencami.
1969 – narodil sa Keith Flint, britský spevák, zakladateľ elektronickej hudobnej skupiny The Prodigy. Zomrel roku 2019.
1971 – narodila sa v Brezne svetoznáma slovenská modelka a príležitostná herečka Adriana Sklenaříková.
2017 – basketbalová reprezentácia Srbska získala striebornú medailu na Majstrovstvách Európy v basketbale v Turecku, keď vo finále prehrala s basketbalovou reprezentáciou Slovinska 93 : 85.