V Tokiu boli dnes podpísané tri bilaterálne dokumenty, ktoré prispievajú k zlepšeniu spolupráce medzi Srbskom a Japonskom, medzi nimi aj Spoločné vyhlásenie o dosiahnutí principiálnej dohody o podpore a ochrane investícií.
Ako sa uvádza v oznámení, tento dokument, ktorý podpísali ministerka vnútorného a zahraničného obchodu Srbska Jagoda Lazarevićová a japonský veľvyslanec v Belehrade Akira Imamura, posiela jasný signál existujúcim aj potenciálnym investorom o bezpečnosti a perspektívach investovania v Srbsku.
Memorandá o spolupráci so svojimi japonskými kolegami podpísali aj minister vedy, technologického rozvoja a inovácií Béla Bálint a riaditeľ Úradu pre IT a e-Upravu Mihailo Jovanović.