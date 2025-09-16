Od 16. do 22. septembra sa v 34 európskych členských štátoch organizácie ROADPOL (sieť dopravných polícií Európy) bude realizovať projekt ROADPOL dni bezpečnosti.
Projekt sa koná v rámci Európskeho týždňa mobility a jeho cieľom je zvýšiť povedomie o význame dodržiavania dopravných predpisov a znížiť počet dopravných nehôd a ich následky na európskych cestách.
V rámci tohto projektu sa vo štvrtok 18. septembra po celej Európe uskutoční Deň bez obetí dopravných nehôd, ktorého cieľom je, aby všetci účastníci cestnej premávky urobili maximum pre to, aby v tento deň nedošlo k smrteľným následkom na európskych cestách.
Tohtoročný projekt je zameraný na ochranu bezpečnosti vodičov dvojkolesových vozidiel – motocyklov, mopedov, bicyklov a ľahkých elektrických vozidiel, ktorí patria medzi najohrozenejšie kategórie účastníkov cestnej premávky.
Ministerstvo vnútra upozorňuje, že od začiatku tohto roka sa vodiči dvojkolesových vozidiel podieľali na každej štvrtej dopravnej nehode s usmrtenými alebo zranenými osobami v Srbsku.