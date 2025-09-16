Jeseň je aj obdobím svojráznej divadelnej žatvy našich súborov, lebo tu prebieha Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín. Jej 55. ročník bude prebiehať od 5. do 9. novembra v divadelnej sieni Strediska pre kultúru v Starej Pazove.
Preto spoluorganizátori Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Stará Pazova a SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy vyzývajú slovenské ochotnícke divadelné súbory zo Srbska, aby prihlásili svoju účasť.
Písomnú prihlášku spolu s fotografiami predstavenia, ktoré budú použité v propagačnom materiáli, treba poslať najneskoršie do 10. októbra 2025 na adresu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Prihlásiť sa možno aj elektronicky – na mailovú adresu ústavu.