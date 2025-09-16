Inšpektori preverujú súlad cien s nariadením o obmedzení obchodných marží vo viac ako 80 objektoch, kde sa kontroluje viac ako 5 000 produktov, a správa bude zverejnená o týždeň, uviedla dnes v programe RTS Sandra Dokićová z Ministerstva vnútorného a zahraničného obchodu.
Ako povedala, kontrola si vyžaduje aj príslušnú dokumentáciu, ktorú mnohí obchodníci na začiatku nemali, a preto ju dodatočne predkladali.
„Teraz, keď sme zhromaždili údaje, môžeme v nasledujúcich dňoch očakávať prvé výsledky kontrol. Cieľom tohto dočasného opatrenia, ktoré bude trvať šesť mesiacov, je udržať ceny produktov pod kontrolou,“ vysvetlila Dokićová.