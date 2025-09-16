Vyššia verejná prokuratúra v Novom Sade opätovne podala obžalobu proti 13 osobám v súvislosti so zrútením prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade 1. novembra minulého roka, keď zahynulo 16 ľudí a jedna osoba utrpela ťažké zranenia.
Medzi obžalovanými je aj bývalý minister stavebníctva Goran Vesić, ako aj riaditeľka spoločnosti Infrastrukture železnice Srbije Jelena Tanaskovićová.
Obžalovaní sú z trestných činov, ktorými umožnili používanie verejného objektu – budovy železničnej stanice V Novom Sade (krídlo B), hoci na objekte prebiehali stavebné práce a nebolo naň vydané povolenie na užívanie.
Ďalej sú obžalovaní aj za trestné činy súvisiace s predchádzajúcou neúdržbou konštrukcie budovy stanice, ako aj za trestné činy v štádiu projektovania a realizácie prác počas rekonštrukcie budovy železničnej stanice.