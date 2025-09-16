1848 – vo Viedni v hostinci U Šperla sa konalo ustanovujúce zhromaždenie prvej Slovenskej národnej rady (SNR) na čele s Ľ. Štúrom, J. M. Hurbanom a M. M. Hodžom ako politickými predstaviteľmi. SNR sa stala prvým národno-politickým orgánom Slovákov a riadiacim vojenským centrom ozbrojeného povstania v revolučných rokoch 1848 – 1849.
1908 – spojením koncernov na výrobu nákladných a osobných automobilov Buick a Oldsmobile vznikla spoločnosť General Motor Corporation so sídlom v Detroite a New Yorku (USA).
1918 – narodila sa srbská divadelná, filmová a televízna herečka Branka Veselinovićová. Zomrela roku 2023 vo veku 104 rokov.
1925 – narodil sa americký bluesový spevák, gitarista a skladateľ B. B. King. Zomrel roku 2015.
1952 – narodil sa americký herec Mickey Rourke, známy napríklad z filmov 9 a 1/2 týždňa, Zmyselná orchidea, Angel Heart, Wrestler.
1956 – narodil sa David Copperfield, americký kúzelník a iluzionista.
1964 – narodil sa v Poprade slovenský spisovateľ Pavol Rankov, ktorý knižne debutoval zbierkou poviedok S odstupom času, inšpirovanou tvorivou metódou magického realizmu. Ďalšie jeho diela sú: poviedkové knihy My a oni/Oni a my a V tesnej blízkosti a román Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy).
1975 – Papua-Nová Guinea získala nezávislosť od Austrálie.
2021 – odštartovala americká misia Inspiration4, prvý amatérsky a úplne súkromný kozmický let a prvý bez profesionálneho astronauta na palube.