Včera predvečer v slovenskom evanjelickom kostole v Kovačici vystúpili členky Vokálneho zboru Enthea z Nových Zámkov zo Slovenska, ktoré do Kovačice prišli na pozvanie členiek Ženského cirkevno-zborového spevokolu Kresťanské srdcia.
Koncert zborového spevu v organizácii slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Kovačici okrem hostiek svojím spevom obohatili aj členky Ženského cirkevno-zborového spevokolu Kresťanské srdcia pod vedením Jána Dišpitera.
Na úvod všetkých prítomných privítal Ján Dišpiter, vedúci ŽCZS Kresťanské srdcia, a slova sa ujala Miroslava Valovičová, vedúca Vokálneho zboru Enthea. Zborový farár Martin Bajza sa na začiatok a na záver koncertu pomodlil. Kresťanské srdcia predviedli dve piesne, zatiaľ čo členky Enthey predviedli niekoľko tematických celkov, od hymnických piesní cez sakrálnu hudbu v niekoľkých jazykoch.
Odmenené hlasným potleskom, čo bolo ale výnimkou v kovačickom chráme Božom, a poklonou všetkých prítomných členky Enthey sa s kovačickými cirkevníkmi rozlúčili spoločným prednesom dvoch piesní s ich hostiteľkami.
Členky Enthey už po druhýkrát koncertovali v Kovačici. V máji tohto roku počas návštevy Kovačice usporiadali aj celovečerný koncert a spievali v rámci nedeľných bohoslužieb.