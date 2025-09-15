Zástupcovia Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva dnes dosiahli dohodu so zástupcami olejového priemyslu a pestovateľmi slnečnice, že konečná výkupná cena slnečnice bude zverejnená v priebehu nasledujúceho mesiaca, po ukončení žatvy.
Vo vyhlásení ministerstva sa uvádza, že poľnohospodárskym výrobcom bola ponechaná možnosť rozhodnúť sa, či budú svoj tovar predávať za aktuálne ponúkané ceny alebo počkajú na konečné rozhodnutie výrobcov oleja.
Na stretnutí štátneho tajomníka ministerstva Željka Radoševića s pestovateľmi slnečnice a zástupcami olejárov bolo zdôraznené, že sa očakáva, že tohtoročná žatva bude na úrovni priemernej, s dostatočnými množstvami pre domáce potreby, ako aj na export. Napriek regionálnym rozdielom v úrode celková produkcia zabezpečí stabilitu trhu.
Počas rozhovorov sa diskutovalo aj o stave výroby a výkupu slnečnice, ako aj o aktuálnych trhových podmienkach.