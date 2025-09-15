V piatok 12. septembra sa pred sídelnou budovou Matice slovenskej v Martine uskutočnilo slávnostné odhalenie busty významného národovca a zakladateľa Matice slovenskej v Juhoslávii Dr. Jána Bulíka (1897 – 1942).
Dr. Janko Bulík – výrazná osobnosť vojvodinských Slovákov, aktívny bojovník proti fašizmu, vlastenec, demokrat, martýr a prvý predseda Matice slovenskej v Juhoslávii – sa tak dočkal trvalej spomienky na svoju osobnosť a dielo formou busty aj v sídelnom areáli Matice slovenskej v Martine.
Odhalenie busty nadviazalo na augustový medzinárodný krajanský festival Matice slovenskej a bolo jedným z hlavných momentov Roka zahraničných Slovákov 2025, ktorý MS vyhlásila.
Úvodom slávnostného ceremoniálu zaznela slovenská hymna v podaní operného speváka Borisa Babíka, po čom dievčenská spevácka skupina DFS Hruštička z Kovačice zaspievala zmes piesní za hudobného sprievodu Jána Dišpitera, predsedu Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka v Kovačici.
Medzi prítomnými hosťami boli predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Juraj Blanár, poslanec Národnej rady SR Michal Bartek, veľvyslanec Srbska v Bratislave Aleksandar Nakić, veľvyslanec Kuby Rafael Pino Bécquer, štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Maraček, primátor mesta Martin Ján Danko, biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Ján Hroboň, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Chrastina, zástupkyňa SAK Magdaléna Hromcová a honorárny konzul Srbska Mojmír Vrlík. Prítomní boli aj príbuzní Janka Bulíka – vnučka Zuzana Drugová a vnukovia Ján a Martin Bulíkovci, ako aj predseda Zhromaždenia obce Kovačica Jaroslav Hrubík, predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, predseda Rady Miestneho spoločenstva v Kovačici Adam Jonáš, predseda Matice slovenskej v Srbsku Juraj Červenák, predseda Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka Ján Dišpiter, ako aj predsedovia slovanských matíc a zástupcovia inštitúcií slovanských národov, účastníci vedeckej konferencie, predstavitelia štátnej správy, samosprávy, kultúrnych a spoločenských inštitúcií a členovia Matice slovenskej z celého Slovenska.
V rámci odhalenia busty odzneli príhovory predsedu MS Mariána Gešpera, predsedu NRSR Richarda Rašiho, ministra zahraničných vecí SR Juraja Blanára, vnučky Dr. Janka Bulíka Zuzany Drugovej, predsedu Zhromaždenia obce Kovačica Jaroslava Hrubíka, predsedníčky MOMS Kovačica Aničky Chalupovej a honorárneho konzula Srbska na Slovensku Dr. Mojmíra Vrlíka.
Po príhovoroch predseda MS Marián Gešper spolu s predstaviteľmi štátu a vnukom Janka Bulíka odhalili bustu, ktorú požehnal slovenský evanjelický duchovný biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Ján Hroboň.
Zúčastnení si pamiatku Janka Bulíka uctili položením vencov a kytíc a predseda Zhromaždenia obce Kovačica Hrubík pri tejto príležitosti odovzdal predsedovi Matice slovenskej Mariánovi Gešperovi Plaketu Obce Kovačica.
Odhaleniu busty predchádzala dvojdňová Medzinárodná vedecká konferencia – II. vlna národného obrodenia, nadväzujúca na šiesty Kongres matíc a inštitúcií slovanských národov. Organizovala ju Matica slovenská v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pri príležitosti 230. výročia narodenia Pavla Jozefa Šafárika. Na konferencii vystúpili poprední slovenskí a zahraniční vedci a predstavitelia matíc zo Srbska, Česka, Slovinska a Čiernej Hory.