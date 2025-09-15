Aj tento rok budú mať obyvatelia Nového Sadu možnosť získať subvenciu na kúpu nového bicykla. Výška subvencie bude 12-tisíc dinárov a dostane ju do 1 500 Novosadčanov.
Prihlásiť sa bude možné od 19. septembra od 12.00 do 22. septembra na stránkach Zeleni Novi Sad alebo Mestskej správy pre ochranu životného prostredia.
Akciu realizuje Mestská správa pre ochranu životného prostredia v spolupráci so združením Srbija EPIK.
Členka Mestskej rady pre ekológiu, energetickú efektívnosť a ochranu životného prostredia Vanja Petkovićová uviedla, že tento rok na program zabezpečili 18 miliónov dinárov.
„Nový Sad je veľmi angažovaný vo vývoji cyklistickej infraštruktúry a propagácii cyklistiky ako udržateľného spôsobu dopravy. Mesto momentálne disponuje približne 150 km cyklistických trás, z ktorých 50 km bolo vybudovaných za posledných 13 rokov. Čoskoro sa očakáva začiatok druhej fázy výstavby trasy Nový Sad – Rumenka – Irmovo – Čenej, čím sa ešte viac zlepšia podmienky pre cyklistov. Okrem toho bude Nový Sad v októbri hostiteľom jednej z etáp medzinárodných cyklistických pretekov Preteky cez Srbsko, čo spolu potvrdzuje záväzok mesta k rozvoju a propagácii cyklistiky,“ zdôraznila Petkovićová.