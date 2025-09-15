V novom školskom roku v ZŠ 22. júla v Krčedine, vo vysunutom oddelení v Slankamenských Vinohradoch sú iba dvaja žiaci: brat a sestra – Marko Domoni, štvrták, a Katarína Domoniová, druháčka. V tomto vysunutom oddelení učí Martina Fábryová, učiteľka zo Starej Pazovy, ktorá tam pôsobí už 13 rokov. Anglický jazyk žiakov učí Mirjana Brankovićová a náboženstvo katechétka Katarína Hricová. Viac ako 20 rokov sa o hygienu v škole a desiatu stará upratovačka a kuchárka Katuša Poľovková.
„Prvý deň školy sa pekne začal. Žiaci sa veľmi potešili, lebo už prvý deň dostali všetky učebnice. Niektoré učebné pomôcky sme si kúpili z peňazí zarobených na veľkonočnom jarmoku v minulom školskom roku a ostatné im kúpili rodičia. Tak sú žiaci celkom pripravení na prácu a želám im, nech sa im darí,“ povedala Martina Fábryová a doložila, že sa v programe pre privítanie prvákov nezúčastnili, lebo do slovenskej triedy sa nikto nezapísal. „Na nasledujúci školský rok sa ešte nikto neozval, že by mal záujem zapísať si dieťa do slovenskej triedy. No, uvidíme,“ povedala.
Od mimoškolských aktivít, ako nám prezradila učiteľka Fábryová, majú aj ďalej kreatívnu dielňu. Žiaci sa už veľmi tešia na jarmoky, predaj a kamarátenie so spolužiakmi v Krčedine. Plánujú znovu predávať ručné práce na veľkonočnom jarmoku a novoročný jarmok bude tiež humanitárneho charakteru. „Počas Detského týždňa budeme mať rôzne aktivity. Vždy kreslíme kriedami na školskom dvore na danú tému a robíme nástenky. Máme akciu Kamarát – kamarátovi, keď žiaci prinášajú do školy hračky, školské pomôcky a sladkosti, ktoré sa potom odovzdajú žiakom, čo ich potrebujú. Posledný deň je vždy program na prijatie prvákov do Detského zväzu, na ktorom sa aj my zúčastníme,“ zdôraznila naša spolubesedníčka.
Aj tohto roku žiaci v nižších ročníkoch dostali bezplatné učebnice, ktoré zadovážila Obec Inđija, a keďže je ešte stále september a prvý mesiac v novom školskom roku možno im ešte niečo nové pribudne.