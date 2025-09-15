Inžinieri ochrany životného prostredia informujú, že v tomto mesiaci, ako aj počas októbra, budú zorganizované Kvetné trhy v Novom Sade, kde bude možné doniesť starý papier a vymeniť ho za sadenice kvetov alebo stromov.
Všetci, ktorí prinesú 10 kg starého papiera, dostanú sadenicu kvetu, a tí, ktorí prinesú 60 kg starého papiera, získajú sadenicu tuje.
Môžu sa priniesť všetky druhy papiera, kartónu, kníh, zošitov a podobne.
Prvý Kvetný trh bude už v piatok 19. septembra, a to od 8.00 do 19.00, zatiaľ čo v sobotu bude otvorený od 8.00 do 13.00. Trhy potrvajú až do 25. októbra.
Na stánku Inžinierov ochrany životného prostredia všetci záujemcovia budú môcť získať ďalšie informácie o procese recyklácie a spôsoboch, ktorými môžu znížiť svoj vplyv na životné prostredie.