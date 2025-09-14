Nová kniha ilustrátora, karikaturistu a fotografa Nikolu Petkova z Crepaje má názov Osamdesetologija a predstavuje obsiahlu fotografickú antológiu 80. rokov dvadsiateho storočia v Crepaji a iných prostrediach. Kniha má 320 strán, vytlačená je na formáte A4 a listuje sa horizontálne, takže pripomína tvar študentskej brožúry. Recenzentkou vydania je Dr. Ildiko Erdeiová z Filozofickej fakulty v Belehrade a vydavateľom je Obecná knižnica Kovačica.
Fotografie v knihe Osamdesetologija su rozvrhnuté do viacerých tematických celkov so sprievodnými textami. Do prvej časti sú zaradené fotografie, ktoré znázorňujú rôzne oblasti mládežníckej a spoločenskej činnosti v období koncom 70. a počas 80. rokov. Nasledujú časti: Kultúra a spoločenský život mládeže, Pracovné akcie, Hospodárstvo, Politický život, Šport, Crepajský facebook v osemdesiatych rokoch…
O príprave a koncepcii tejto nekaždodennej publikácie autor Nikola Petkov povedal:
„Ako je už v samom názve knihy definované, vo fókuse sú fotografie, ktoré dokumentujú podujatia a aktivity z 80. rokov minulého storočia, presnejšie od obdobia 1978 – 1979, keď Mládežnícka organizácia v Crepaji založila fotografické laboratórium a fotoklub s cieľom, aby sa mladí ľudia naučili používať fotografické vybavenie a s touto technikou zaznamenávali podujatia v našom prostredí. Treba poznamenať, že v tom období mládežnícke organizácie boli veľmi aktívne a navzájom späté (vďaka hierarchickej organizácii) a ich členovia sa zúčastňovali v pracovných akciách, športových a politických podujatiach. Týmto spôsobom sa vyvíjal výrazne bohatý spoločenský život, v ktorom sa zúčastňoval veľký počet mladých ľudí. Bolo to vidno najmä v menších prostrediach, kde sa napríklad pri nejakom lokálnom športovom podujatí zhromaždilo niekoľko stovák občanov v obmedzenom priestore športového ihriska. Alebo keď na pracovnú akciu z nášho prostredia odišlo 50 – 60 mládežníkov rôznych národností, ktorí boli ako členovia brigády Bratstvo predstaviteľmi našej obce v skupine počítajúcej 500 až 600 mladých ľudí z celej bývalej Juhoslávie. Rôzne fotografie, ktoré vznikli v tom období, sa zachovali až dodnes, urobená bola ich digitalizácia a v minulom roku sa začalo s prácou na tomto knižnom vydaní, na návrh riaditeľa Obecnej knižnice Kovačica Slobodana Stevanovského.“
Na otázku, v akých spomienkach mu zostali tie 80. roky dvadsiateho storočia, Petkov odpovedal:
„V jednom z komentárov, ktorými som ohlasoval knihu, napísal som, že podľa mojej mienky boli osemdesiate roky možno najkrajším desaťročím dvadsiateho storočia. Boli to síce ekonomicky a politicky turbulentné, ale predsa relatívne mierne roky, bez vojen a nepokojov. Roky cestovania, kultúry a tolerancie.“
Nikola Petkov (1955), všestranný autor, kronikár spoločenského a kultúrneho života vo svojom prostredí a niekdajší spolupracovník Hlasu ľudu má vydaných už niekoľko kníh. Okrem publikácií na témy z dejín Crepaje, vyšla mu aj zbierka ilustrácií a karikatúr Boja neba, boja srca (2007) a zbierky poviedok Jablan i druge banatske bajke (2021) a Rat, ljubav i druge zarazne bolesti (2024).