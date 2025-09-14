V tieni ukončenia basketbalových majstrovstiev Európy a volejbalového svetového šampionátu sa v ďalekom Tokiu začali aj majstrovstvá sveta v atletike v seniorskej konkurencii. Podujatie, ktoré trvá od 13. do 21. septembra, privítalo v japonskej metropole viac ako 2 200 športovkýň a športovcov zo 198 krajín sveta. Ide už o 20. ročník šampionátu IAAF a zároveň o prvé podujatie po roku 2023, keď sa konalo v neďalekej Budapešti.
Srbsko tentoraz na šampionáte reprezentuje šesť atlétov a z toho počtu len Armin Sinančević v mužskej konkurencii, zatiaľ čo v dámskej účinkujú Angelina Topićová, Milica Gardaševićová, Ivana Španovićová, Adriana Világosová a Marija Vučenovićová. To znamená, že nemáme predstaviteľov v tzv. track disciplínach, čiže v pretekoch, keďže všetci šiesti športovci súťažia v hodoch, vrhoch či skokoch.
Armin Sinančević vo vrhu guľou nepostúpil z kvalifikácie. Dosiahol totiž hod 20,18 metra, pričom prvé dva pokusy neboli platné. Kvalifikačná norma na postup do finále bola 21,35 metra a postup si zabezpečilo 12 najlepších výsledkov. Normu sa podarilo prekonať len trom pretekárom, zatiaľ čo Sinančević so spomenutým výkonom obsadil celkové 16. miesto, čo nestačilo na postup medzi finalistov.
„Pár dní pred kvalifikáciou som si na pondelkovom tréningu pri skokoch po hodoch poranil brušné svaly. To ma odvtedy dosť obmedzovalo. Bol som veľmi blízko postupu do finále, tentoraz sa to podarilo niekomu inému a mne nie, ale ako vždy, dal som do toho všetko,“ odkázal po kvalifikácii Sinančević.
Kvalifikácia na programe bola v prvý deň súťaže v predpoludňajšom termíne, kým finále na programe bolo večer. Zlato získal Američan Ryan Crouser, druhý bol Uziel Muñoz z Mexika a bronz si zaslúžil Talian Leonardo Fabbri.
Ani Milica Gardaševićová sa nedokázala prebojovať do finále v disciplíne skok do diaľky. Najlepší výsledok dosiahla v prvej sérii, keď skočila 6,41 metra. Gardaševićová ukončila súťaž na 21. mieste v celkovom poradí. Finále je na programe v nedeľu vo večernom termíne podľa lokálneho času.
Naša asi najlepšia a najznámejšia atlétka Ivana Španovićová tentoraz vystupuje v novej disciplíne – trojskoku. Pred odchodom do Japonska zdôraznila, že prechod na novú disciplínu je prirodzeným pokračovaním jej kariéry a že práve takéto výzvy jej prinášajú dodatočnú inšpiráciu a energiu pred majstrovstvami sveta.
„Atletike som venovala celý život a stále ma napĺňa a prináša mi radosť. Verím vo svoje schopnosti, trénovala som na maximum a teším sa na všetko, čo nás v Tokiu čaká,“ komentovala Španovićová.
V trojskoku vystúpi 16. septembra v kvalifikácii a dúfame, že jej výkony budeme sledovať aj vo finále.
Angelina Topićová v skoku do výšky štartuje v kvalifikácii 18. Septembra. Očakáva sa, že sa dostane aj do finále tejto disciplíny, ktoré je na programe 21. septembra. Znamená to, že Topićová má nadostač času na aklimatizáciu aj pred kvalifikáciou a následne na oddych a prípravu na (očakávané) finále.
V hode oštepom vystúpia dve naše športovkyne. Adriana Világosová prichádza na majstrovstvá sveta s dobrou náladou, keďže nedávno vyhrala v Diamantovej lige v Lausanne a vo finále tejto súťaže v Zürichu bola strieborná. Kvalifikácia v hode oštepom v dámskej konkurencii je na programe 19. septembra a finále 20. septembra.
Na predchádzajúcom šampionáte sveta v Budapešti získali naši športovci jednu zlatú medailu – vyšlo to práve Ivane Španovićovej v skoku do diaľky, jej starej disciplíne.