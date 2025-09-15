921 – zomrela (bola zavraždená) česká kňažná a najstaršia česká a slovanská svätica Ľudmila, pravdepodobne dcéra pšovského kniežaťa Slavibora, manželka prvého historického českého kniežaťa Bořivoja I.
1787 – narodil sa švajčiarsky vojak, politik a kartograf Guillaume Henri Dufour, spoluzakladateľ Červeného kríža.
1830 – otvorením trate Liverpool-Manchester sa začala vo Veľkej Británii epocha železnice.
1884 – začala sa pravidelná železničná doprava na trase Belehrad – Niš.
1890 – narodila sa britská autorka detektívnych románov Agatha Christie. Hlavnou postavou jej príbehov je elegantný detektív Hercule Poirot.
1904 – narodil sa taliansky kráľ Umberto II., posledný panovník Talianska, ktorý na tróne strávil iba jeden mesiac. Kráľom sa stal v máji 1946 po abdikácii svojho otca Vittoria Emanuela III., no sám abdikoval v júni 1946 po tom, čo Taliani v referende zvrhli monarchiu.
1915 – zomrel srbský skladateľ Isidor Bajić. Hudbu študoval v Budapešti. Bol učiteľom na Srbskom gymnáziu, vedúcim zboru a organizátorom hudobného života v Novom Sade.
1918 – prelomený bol Solúnsky front. Prvá a druhá srbská armáda boli nositeľmi prielomu, ktorý sa ukázal ako rozhodujúci pre rozpad centrálnych mocností v prvej svetovej vojne – o mesiac a pol kapitulovalo Rakúsko-Uhorsko a čoskoro aj Nemecko.
1921 – v Banskej Bystrici sa narodil dramatik Ivan Bukovčan. Bol dlhoročným dramaturgom Slovenského filmu.
1946 – v Bulharsku bola referendom odmietnutá monarchia a vyhlásená bola Bulharská ľudová republika.
2018 – NASA vypustila satelit technicky vybavený na presné meranie zmien v ľadových príkrovoch, ľadovcoch a vegetácii na Zemi.