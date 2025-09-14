1321 – zomrel taliansky básnik, prozaik, literárny teoretik a filozof Dante Alighieri, autor svetoznámeho diela Božská komédia.
1523 – zomrel pápež Adrian VI., jediná holandská hlava rímskokatolíckej cirkvi v jej histórii.
1547 – narodil sa holandský štátnik Johan van Oldenbarnevelt, otec moderného holandského štátu.
1737 – narodil sa rakúsky hudobný skladateľ Johann Michael Haydn, brat hudobného skladateľa Josepha Haydna.
1763 – v Senci bola založená hospodárska škola Collegium oeconomicum. Bola to prvá škola svojho druhu v Uhorsku.
1812 – francúzsky cisár Napoleon I. obsadil vyprázdnenú a horiacu Moskvu.
1842 – Aleksandar Karađorđević, syn vodcu prvého srbského povstania Karađorđa, bol Národným zhromaždením vyhlásený za srbské knieža po tom, čo ochrancovia ústavy vyhostili Mihaila Obrenovića. Za jeho vlády bol prijatý Občiansky zákonník (1844) a vykonaná bola reforma súdnictva.
1851 – zomrel americký spisovateľ James Fenimore Cooper.
1905 –na britskom ostrove Man sa konali najstaršie automobilové preteky na svete. Boli nimi R.A.C. Tourist Trophy, ktoré sa organizujú dodnes.
1960 – krajiny vyvážajúce ropu – Irak, Irán, Kuvajt, Saudská Arábia a Venezuela – založili v Bagdade spoločenstvo OPEC.
1982 – deň po autonehode zomrela princezná Grace z Monaka, bývalá americká filmová herečka Grace Kelly.
2003 – vo Švédsku sa konalo referendum o prijatí spoločnej európskej meny. Švédi v ňom euro odmietli.