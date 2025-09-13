Predsedníčka Národného zhromaždenia Ana Brnabićová vyhlásila na konci návštevy Bruselu, že stretnutia s generálnym riaditeľom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre rozširovanie a susedskú politiku Gertom Janom Koopmanom a s bývalým veľvyslancom Európskej únie v Srbsku Emanuelom Giaufretom prebehli veľmi dobre a boli konštruktívne, pričom hlavnou témou bolo otvorenie Klastra 3.
„Obe stretnutia boli veľmi dobré a konštruktívne. Hovorili sme o konkrétnych témach, ktoré sa týkajú ďalšej európskej integrácie Srbska, o reformách, na ktorých momentálne pracujeme, o implementácii odporúčaní ODIHR, o novelizácii zákona o jednotnom voličskom zozname, o voľbe členov REM, o zosúladení so zahraničnou a bezpečnostnou politikou a o tom, čo je ešte potrebné urobiť, aby sme sa dostali k otvoreniu Klastra 3,“ povedala Brnabićová novinárom v Bruseli.
Dodala, že sa hovorilo aj o dátumoch a rámcovej návšteve predsedníčky Európskej komisie v Srbsku.
Na otázku, či je možné, že Klaster 3 bude otvorený do konca roka, Brnabićová povedala, že v to dúfa a že sa Srbsko snaží.
„Nezávisí to len od nás, nezávisí všetko vždy len od vlády. Samozrejme, vláda a ľudia, ktorí sú pri moci v parlamente, prezident republiky, nesú najväčšiu zodpovednosť, ale aby bola krajina úspešná, je potrebná aj seriózna, zodpovedná, konštruktívna opozícia a zodpovedná, konštruktívna občianska spoločnosť, pretože všetky tieto reformy musia byť inkluzívne,“ povedala.