Predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová včera odovzdala zmluvy v hodnote 125 miliónov dinárov zástupcom šiestich miestnych samospráv – Inđija, Sombor, Nova Crnja, Temerín, Báčsky Petrovec a Kanjiža. Zmluvy sú určené na zlepšenie turistického potenciálu.
Podľa slov predsedníčky Gojkovićovej takéto investície ukazujú, že Pokrajinská vláda rozpoznala turizmus ako jeden z kľúčových rozvojových smerov.
„Veľmi ma teší, že obce sú veľmi aktívne vždy, keď sa vypíšu výzvy na pokrajinskej úrovni. Som rada, že všetci majú nové, inovatívne projekty, ktorými môžu prilákať domácich aj zahraničných turistov,“ uviedla predsedníčka.
Dodala, že Pokrajinská vláda sa bude usilovať aj v budúcom roku vypísať výzvu zameranú na zlepšenie turistického potenciálu, a to s ešte väčším objemom finančných prostriedkov.
Financie boli pridelené aj Báčskopetrovskej obci, a to na obnovu objektu pre potreby Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci.