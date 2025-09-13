1506 – zomrel taliansky maliar a rytec Andrea Mantegna, tvorca nádherných fresiek.
1705 – zomrel v tureckom meste Izmit vodca protihabsburského povstania Imrich Tököli.
1788 – New York bol vyhlásený za hlavné mesto Spojených štátov amerických.
1819 – narodila sa nemecká klaviristka Clara Schumannová, jedna z najväčších klaviristiek 19. storočia, ktorá začala svoju koncertnú kariéru už ako deväťročná.
1882 – po povstaní, ktoré ohrozilo plány Londýna na využitie Suezského prieplavu, Briti porazili egyptskú armádu pri Tel el Kebir v Dolnom Egypte a pokračovali v dobytí tejto krajiny a susedného Sudánu.
1903 – narodil sa srbský spisovateľ Branimir Ćosić. Písal o živote mladých ľudí po prvej svetovej vojne, problémoch ich vnútorného života a morálky v medzivojnovom Belehrade.
1923 – katalánsky generál Miguel Primo de Rivera y Orbaneja uskutočnil v Španielsku štátny prevrat.
1942 – nemecká armáda začala útok na Stalingrad.
1955 – Sovietsky zväz a Západné Nemecko nadviazali diplomatické vzťahy.
1989 – konala sa najväčšia demonštrácia proti apartheidu v Južnej Afrike. Viedol ju arcibiskup Desmond Tutu.