V sobotu 13. septembra sa v Starej Pazove uskutoční ďalší ročník podujatia pod názvom Vínne plató, na priestore pred divadelnou sálou od 17.00 do 22.00 hodiny.
Festival vína a vínovej kultúry sa bude opäť konať po dvojročnej prestávke. Tentoraz zoskupí 15 vinární, 2 destilácie, hlavne zo Sriemu, ale aj s hosťami z iných častí Srbska. Návštevníci budú mať príležitosť ochutnať rozličné druhy vín a súčasťou bude aj bohatá ponuka gastronomických špecialít. V aule divadelnej sály z tejto príležitosti inštalovaná bude aj výstava obrazov novopazovských umelcov. Spoluorganizátorom podujatia je aj Stredisko pre kultúru Stará Pazova.