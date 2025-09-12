V rámci programu osláv Dňa Padiny v nedeľu 14. septembra sa uskutoční aj slávnostné podujatie s názvom Stretnutie s maliarmi a tradíciou na Masarykovom dvore.
Bohatý program podujatia v priestore Masarykovho dvoru (v Ulici JĽA č. 8) zahŕňa slávnostné ocenenie padinských maliarov, ktorých tvorba je súčasťou insitného umenia zapísaného do UNESCO, ako aj výstavu obrazov maliarov z Padiny. Usporiadaný bude predajný jarmok ručných prác, ochutnávanie tradičných bryndzových halušiek a jazda na zapriahnutých koňoch. Podujatie bude prebiehať pri zvukoch živej hudby. Program sa začne o 15. hodine.
Organizátormi podujatia sú Masarykov dvor a Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj AERD.