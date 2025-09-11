Druhé septembrové číslo týždenníka je pripravené. Všetky rubriky ponúkajú pútavé čítanie a prílohou nového čísla Hlasu ľudu sú Obzory.
V novom čísle sa medziiným píše aj o pracovnom stretnutí prezidenta Aleksandra Vučića a slovenského premiéra Roberta Fica, ktorí sú aj na titulke tohto čísla. Na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade bola slávnostná recepcia z príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky a Dňa ozbrojených síl. Veľvyslanec Pavúk udelil riaditeľovi Archívu Vojvodiny Nebojšovi Kuzmanovićovi Medailu ÚSŽZ, delegácia Ministerstva poľnohospodárstva pobudla v Číne a Zlatú medailu sv. Gorazda udelili Božene Levárskej z Petrovca. Nechýba ani reportáž o 8. ročníku podujatia Gastro Sriem v Starej Pazove. Na ďalších stranách sa čitatelia dočítajú o situácii v GJK v Petrovci, rómskym žiakom z územia Obce Báčsky Petrovec odovzdali nové učebnice. V spolupráci dolnozemcov a Slovenska bolo realizované druhovanie v Galante, pod lipou Slovanov v Laliti sa stretli hostia zo Slovenska a domáci hostitelia.
V rubrike Kultúra sú príspevky o 50. Babinkových stretnutiach v Padine, 30. Petrovských dňoch divadelných, siedmom výtvarnom tábore v Jánošíku. Členovia kysáčskeho Vretena boli na Slovensku na dňoch kroja a konala sa aj Detská svadba v Kovačici. V Galérii Miry Brtkovej v Pazove otvorili novú výstavnú sezónu.
Na stranách športovej rubriky sú riporty z futbalových zápasov našich klubov, ako aj volejbalových.
Príloha Obzory ponúka čítanie o novej knihe Nikolu Petkova vo vydaní Obecnej knižnice v Kovačici, rozhovor s Fedorom Popovom o festivale festivalov v Trebinji, o Spolku Slovákov z regiónu Juhoslávie 1945 – 1949 z pera Samuela Jovankoviča.
Na záverečnej strane novín je futbalová zostava MOMS Padina na tohtoročnom matičnom turnaji v Pivnici.