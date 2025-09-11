Od 24. do 28. septembra na Novosadskom veľtrhu sa budú konať Veľtrh lovu a rybolovu, ako aj Veľtrh ekológie, čím odštartujú jesenné programy na Novosadskom veľtrhu.
Aj tohto roku v ponuke bude lovecké vybavenie, poľovnícky sortiment, vybavenie pre kemping a, pravdaže, nebude chýbať ani výstava poľovníckych trofejí, o ktorú každoročne vládne veľký záujem.
Veľtrh ekológie znovu bude príležitosťou na prezentáciu súčasných technológií, spoznanie ekologických noriem a nových ideí, ktoré môžu zlepšiť prístup k ochrane životného prostredia. Doplnia ho početné vzdelávacie programy, workshopy a prednášky, pričom budú k dispozícii aj užitočné informácie o sadení, pestovaní a údržbe zelene a kvetov.