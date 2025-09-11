Uplynulo niekoľko dní od blamáže neslýchaných rozmerov v každom zmysle, nie iba športovom. Na štadióne Rajka Mitića v Belehrade Anglicko prekonalo Srbsko v kvalifikácii na majstrovstvá sveta vo futbale 2026 výsledkom 5 : 0. Mohlo by sa písať podrobne a naširoko, ale si to celá naša futbalová selekcia spolu s Futbalovým zväzom Srbska nezasluhujú a možno by bolo spravodlivo ich absolútne ignorovať a bojkotovať. Lebo to, čo sa deje okolo futbalovej reprezentácie, je hanba.
Preto týmto konštatovaním sa aj časť o našej reprezentácii aj končí. Oveľa lepšie, krajšie, zaujímavejšie a napínavejšie zápasy hrajú inde. Vo všetkých kvalifikačných zónach, cez Európu, Afriku až po Južnú Ameriku. Preto treba spomenúť priebeh týchto zápasov a poznamenať, že sa po septembrovom kvalifikačnom cykle na Mundial 2026 kvalifikovali ďalšie selekcie.
Keď ide o Európu, treba spomenúť, že je kvalifikačný cyklus niekde v polovici a ešte nie je známy ani jeden účastník záverečného turnaja, lebo je pred nami ešte dosť zápasov. Predsa jednotlivé reprezentácie hrajú veľmi dobre a ak si udržia formu, pravdepodobne už po októbrových dueloch budeme mať na zozname aj prvé európske tímy, ktoré si zabezpečia postup.
Vzťahuje sa to na Anglicko, ktoré je v našej skupine maximálne a už má sedembodový náskok tri kolá pred koncom, tiež je v takej situácii Chorvátsko vo svojej skupine. Zdá sa, že sa susedia v tomto kvalifikačnom cykle „prechádzajú“ a ani sa poriadne nespotia na zápasoch. To však nie je prekvapujúce, lebo je chorvátska futbalová reprezentácia v porovnaní s našou celkom iná dimenzia. Nie náhodou na posledných dvoch Mundialoch hrali vo finále či v semifinále. Už je jasné, že im Faerské ostrovy, Čierna Hora a Gibraltár nie sú žiadnymi rivalmi. Majú zatiaľ 12 bodov, ako aj Česi, ale Česko zohralo o zápas viac a vo vzájomnom stretnutí ich Chorváti porazili až 5 : 1.
Nezabudnime na Nórsko, ktoré doma proti Moldavsku vyhralo až 11 : 1. Nóri sú prví v skupine s Talianmi a majú veľký náskok, keďže proti tejto reprezentácii doma vyhrali až 3 : 0. Majú o šesť bodov viac ako hlavný konkurent, ale Taliansko zohralo o zápas menej.
Keď nazrieme na ostatné zóny, ako prvú treba spomenúť Južnú Ameriku. V CONMEBOL kvalifikačnej skupine je kvalifikácia skončená a známi sú šiesti účastníci Mundialu. Sú to Argentína, Ekvádor, Kolumbia, Uruguaj, Brazília a Paraguaj. Na siedmom mieste finišovala Bolívia a stále má šancu kvalifikovať sa na šampionát sveta prostredníctvom interkontinentálnej play-off. Tá šanca je príliš reálna, lebo Bolívia najpravdepodobnejšie bude medzi nasadenými celkami.
Zaujímavo je aj v Afrike – niekoľko kôl pred koncom sú istí Maroko a Tunisko. Blízko k cieľu sú ešte niektoré tímy, napríklad Južná Afrika pred Nigériou a Egypt pred Burkinou Faso. Treba podčiarknuť aj Kapverdy, ktoré doma porazili Kamerun a dve kolá pred koncom majú o štyri body viac. To znamená, že Kapverdy potrebujú triumf nad Líbyou alebo Eswatini a prvýkrát v dejinách si zahrajú na majstrovstvách sveta. S ohľadom na to, že najpravdepodobnejšie budú prví, znamená to, že by sa Kapverdy kvalifikovali aj keby turnaj nebol rozšírený na 48 účastníkov. To je významný výkon a potvrdzuje to, že sa futbal na týchto ostrovoch veľmi rozvíja.
V Ázii sa tentoraz nehralo, ale od skôr je známe, že na Mundiale vystúpia Irán, Japonsko, Južná Kórea, Austrália a prvýkrát v dejinách aj Uzbekistan a Jordánsko. Podobne ako aj v Južnej Amerike a Afrike aj v Ázii zoznam nie je kompletizovaný, lebo jednotlivé celky tiež postúpia do interkontinentálnej play-off.
Na záver Severná Amerika – hostitelia Mexiko, Kanada a USA sú na Mundiale od chvíle keď boli vyhlásení za organizátorov. Tak zo zóny CONCACAF postúpia ešte tri celky, resp. štyri (tiež pre interkontinentálnu play-off).
V Oceánii je tiež základná časť skončená. Nový Zéland tam poľahky triumfoval a medzi prvými sa dostal na podujatie cez kvalifikáciu. Nová Kaledónia má šancu na opravnú, ale v stretnutiach s tímami z Afriky, Ázie, Južnej Ameriky bude veľkým outsiderom.
Kvalifikácia bude pokračovať v októbri a potom v novembri. Play-off sa hrať bude v marci budúceho roka.