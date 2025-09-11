Dnes a zajtra sa pod spoločnou organizáciou Matice slovenskej a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky uskutoční v Martine Medzinárodná vedecká konferencia – Druhá vlna národného obrodenia. Podujatie sa uskutoční v kontexte 230. výročia narodenia etnografa, historika, básnika a zakladateľa vedeckej slavistiky Pavla Jozefa Šafárika.
Už dnes privítajú medzinárodných hostí z Česka, Srbska, Slovinska, Bulharska, Nemecka, Maďarska a ďalších krajín.
Zajtra budú pokračovať slovenskou konferenčnou časťou, ktorá priblíži osobnosti druhej vlny národného obrodenia – Pavla Jozefa Šafárika, Jána Kollára, Samuela Tomášika a ďalších dejateľov.
Symbolickým vyvrcholením bude odhalenie busty Janka Bulíka – významného národovca, zakladateľa Matice slovenskej v Juhoslávii a bojovníka proti fašizmu. Tento akt je súčasťou Roku zahraničných Slovákov a pripomína odvahu a obetu tých, ktorí stáli pri zachovaní slovenskej identity v zahraničí.