Obec Stará Pazova v auguste zverejnila súbehy na poskytovanie nenávratných finančných prostriedkov na investície v poľnohospodárskej výrobe v sektoroch mlieka, mäsa, ovocia, zeleniny, hrozna, kvetov, obilnín, aromatických a koreninových rastlín a ostatných plodín. Tento súbeh sa končí zajtra – 12. septembra a na podporu výroby potravín Obec Stará Pazova v roku 2025 vyčlenila 9 miliónov dinárov.
Maximálna výška podpory na jednu investíciu predstavuje do 70 % z jej celkovej hodnoty a maximálna suma na jednu žiadosť je 120-tisíc dinárov. Majitelia rodinných poľnohospodárskych gazdovstiev môžu požiadať o prostriedky na nákup mechanizácie, nákup plemenných dojníc kráv, oviec a kôz, zariadení na dojenie a uchovávanie mlieka, strojov na prípravu krmiva, kŕmidiel a napájačiek, nákup váh a rampy pre hospodárske zvieratá, ako aj na nákup kvalitných kusov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a iných zvierat na výrobu mäsa, ako aj na chov prasiatok. Prostriedky možno získať aj na výstavbu skladov krmiva, zakladanie ovocných sadov a skleníkov, zariadenia na pestovanie zeleniny, ovocia, húb, kvetov, na spracovanie trvalých porastov, stroje na siatie.
Ako sa uvádza v súbehu, majitelia poľnohospodárskych gazdovstiev, ktorí chcú podať žiadosť, musia mať registrovanú a aktívnu domácnosť, uhradené daňové povinnosti a splnené záväzky zo všetkých predchádzajúcich podporných programov. Tlačivo možno prebrať na obecnom pulte alebo z obecnej webovej stránky.
Už niekoľko rokov Obec Stará Pazova poskytuje stimuly aj pre včelárov. Súbeh na tento rok je vypísaný 22. augusta a ako sa uvádza, používatelia môžu získať maximálne 60 000 dinárov. Tieto prostriedky možno využiť na nákup včelstiev, vybavenia a vozíkov a prívesov na premiestnenie úľov z jednej paše na inú.