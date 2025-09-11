1598 – narodil sa v Bytči uhorský veľmož a oravský župan Imrich Thurzo.
1626 – arcibiskup Peter Pazmáň vydal zakladajúcu listinu pre bratislavské jezuitské kolégium.
1880 – narodil sa Dobrica Milutinović, srbský romantický divadelný herec výnimočného hlasu. Do Belehradu prišiel v roku 1898 na pozvanie riaditeľa Národného divadla Branislava Nušića. V roku 1980 bolo ustanovené ocenenie Prsteň Dobricu Milutinovića – ocenenie za celoživotné dielo herca.
1885 – narodil sa anglický spisovateľ David Herbert Lawrence, autor známeho románu Milenec lady Chatterleyovej.
1887 – zomrel v Martine zakladajúci člen Matice slovenskej a národnokultúrny dejateľ Michal Mudroň.
1887 – narodila sa Nadežda Spasojevićová, prvá srbská pediatrička, autorka niekoľkých kníh o pediatrii.
1891 – zomrel v Martine kníhkupec a vydavateľ Eugen Krčméry, ktorý založil prvé slovenské kníhkupectvo v Banskej Bystrici.
1921 – v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov bol založený Národný atletický zväz.
1940 – zomrel Milan Jovanović Batut, srbský lekár a profesor lekárskej fakulty v Belehrade. Gymnázium zakončil v Sriemskych Karlovciach a medicínu vo Viedni. Zasadzoval sa za zriadenie Lekárskej fakulty, čo sa mu po niekoľkých desaťročiach polemík a príprav podarilo v roku 1919.
1971 – zomrel sovietsky politik a štátnik Nikita Sergejevič Chruščov, prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu.
2001 – v USA teroristická organizácia al-Káida vykonala útok lietadlami na obe veže Svetového obchodného centra (WTC) v New Yorku a na budovy Pentagónu vo Washingtone a v Pensylvánii. Pri teroristickom čine zahynulo 2973 ľudí.