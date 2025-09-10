Minulý školský rok mali v škôlke v Kulpíne 84 detí a tohto školského roka je to o tri deti viac.
Podľa slov vedúcej vychovávateľky v PU Včielka Kulpín Anny Vidovej súčasne pracujú v štyroch skupinách. V jasličkovej skupine sú 1- až 2-ročné deti a s nimi pracujú zdravotné sestry – vychovávateľky Jasmina Kovačevićová a Iva Vukićová. V tejto skupine je 16 detí. V skupine Ježkovia sú 3- až 4-ročné deti a tu pracujú vychovávateľky Alexandra Pucovská a Anna Vidová. V tejto skupine je 25 detí a pracuje sa v slovenskom a v srbskom jazyku. Nasledujú Hviezdičky, slovenská skupina, a v nej je 28 detí: staršie a deti v predškolskom veku (rok pred odchodom do školy). V tejto skupine s deťmi pracujú Alexandra Chlpková a Svetlana Jeličićová. V srbskej skupine Sovice je 18 detí a ich vychovávateľkami sú Ivana Lacićová a Andrea Trpinská.
V kulpínskej škôlke teda pôsobí šesť vychovávateliek, dve zdravotné sestry – vychovávateľky, jedna kuchárka a jedna upratovačka.
Aj naďalej pracujú podľa projektového plánovania. Počas septembra prebieha adaptácia a príprava na projekty, ktorými sa jednotlivé skupiny budú venovať.