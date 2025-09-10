Delegácia Ministerstva poľnohospodárstva, ktorá odcestovala do Číny, mala možnosť podrobne sa oboznámiť s fungovaním colných procedúr, kontrolou kvality a systémom distribúcie tovaru na čínsky trh.
Pri tejto príležitosti minister Dragan Glamočić uviedol, že Čínska ľudová republika je úprimným a spoľahlivým priateľom Srbska, ktorý prostredníctvom konkrétnej spolupráce prejavuje úctu a dôveru. Dodal, že od príchodu prvého kontajnera až dodnes je jasne viditeľné, ako rýchlo a efektívne tento systém funguje.
Ako sa uvádza v oznámení, vďaka Dohode o voľnom obchode, ktorú podpísali Čínska ľudová republika a Republika Srbsko za prítomnosti prezidentov Si Ťin-pchinga a Aleksandra Vučića, sa srbské výrobky dostávajú do Číny za výhodnejších podmienok.
Podľa tejto dohody bude 95 percent celkovej hodnoty výmeny oslobodených od cla, čo dáva srbským poľnohospodárskym a potravinárskym produktom mimoriadnu výhodu na obrovskom čínskom trhu.