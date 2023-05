V organizácii staropazovskej Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića včera večer sa na Oddelení pre dospelých konal ďalší literárny večierok.

Hosťom bol Moma Stefanović, bloger a spisovateľ z Belehradu, a obecenstvu predstavil svoje dielo (O) ženi koju voliš. Hosťa a početné obecenstvo privítala a pozdravila Dragana Milašová, riaditeľka knižnice, a zároveň všetkých vyzvala, aby minútkou ticha vzdali úctu obetiam strelieb v belehradskej základnej škole a pri Mladenovci.

Stefanovića predstavila a moderátorkou programu bola Dragana Tojagová, knihovníčka z Novej Pazovy, kým úryvky z tejto jeho prvotiny na ukážku prečítala Branislava Skoková, knihovníčka zo Starých Bánoviec.

Spisovateľ hovoril s veľkou vrúcnosťou a vášňou o ženách a láske, ktorú treba ženám prejavovať každý deň. V obecenstve boli hlavne ctiteľky jeho tvorby, ktoré sa aj zapájali do rozhovoru so spisovateľom. Moma Stefanović je spisovateľ, ktorý sa zaoberá mužsko-ženskými vzťahmi, publikuje myšlienky, postrehy a aforizmy. Netreba veľa času na to, aby človek pochopil, že všetko, o čom hovorí, tento muž prežil, že jeho slová nie sú len frázy, ale každý postreh je podfarbený emóciami a preniká až do srdca.

Témy lásky, emócií, medziľudských vzťahov, najmä vzťahov medzi pohlaviami sú vždy aktuálne, a preto nie div, že pazovské obecenstvo v hojnom počte prejavilo záujem o tento literárny večierok.