Kultúrne centrum Vojvodiny Miloša Crnjanského udelením výročných cien vzdáva hold jednotlivcom, ktorí svojím vysoko umeleckým pôsobením kultúru Vojvodiny činia rozpoznateľnou aj v širšom priestore. Na včerajšej slávnosti v aule Pokrajinskej vlády ocenená bola aj Zdenka Valentová Belićová.

Laureátke Valentovej Belićovej udelili Medailu kultúry za multikultúrnosť a interkultúrnosť. Cenu Iskry kultúry prijala výtvarníčka Gala Čaki, Medailu kultúry za zachovanie kultúrneho dedičstva vedecká pracovníčka a profesorka Gorana Raičevićová a Medailu kultúry za životné dielo spisovateľ a novinár Đorđe Pisarev.

Dr. Zdenka Valentová Belićová je spisovateľka, prekladateľka, profesorka slovenského jazyka a literatúry, knihovníčka a toho času i šéfredaktorka časopisu pre literatúru a kultúru Nový život. V zdôvodnení tohto vysokého ocenenia sa okrem iného uvádza, že laureátka „už desaťročia vytrvalo pracuje na spájaní ľudí a kultúr, čo je základom ľudskej potreby kultúrneho a duchovného pozdvihnutia, podstatou interkultúrnosti a multikultúrnosti tak v Novom Sade, kde žije, ako i vo Vojvodine a v Srbsku, regióne a Európe.“

Literárnemu prekladu sa venuje viac ako dvadsať rokov. Preložila viac ako päťdesiat významných diel, prevažne slovenských prozaických klasikov do srbčiny a početných významných srbských básnikov do slovenčiny. Má aj stovky prekladov v srbských a slovenských periodikách v Srbsku a na Slovensku. Jej zbierky básní vyšli tlačou v slovenskom, anglickom, srbskom a čínskom jazyku, vydala aj knihu pre deti, zbierky esejí, ako i knihu rozhovorov o identite Imigranti v Babylonskej veži. Je to zbierka textov predtým zverejnených v časopise Nový život.