Na tohtoročnom Belehradskom festivale tanca, ktorý prebieha od 7. marca do 15. apríla, zúčastňujú sa vynikajúce umelecké kolektívy z trinástich krajín. Motto 22. ročníka tohto festivalu znie: Hovoríme tancom.

Otvorenie festivalu patrilo predstaveniu Beytna, ktorého autorom je svetoznámy francúzsko-libanonský choreograf Omar Rajeh. V tejto hre sa stretávajú choreografi, hudobníci a kuchári z rôznych častí sveta a každý z nich prináša vlastnú kultúru, vlastné skúsenosti, dejiny a idey. Ale všetkých spája – tanec. Omar Rajeh v belehradskom Kine Balkán predstavil aj svoju sólovú tanečnú performanciu s názvom Tanec nie je pre nás (Dance is not for us).

Festival bude pokračovať na nasledujúci víkend a časť programu sa usporiada v Novom Sade. Na veľkej scéne Srbského národného divadla v sobotu 15. marca vystúpia členovia francúzskeho kolektívu Kafig s hrou Zefir.