Vo štvrtok 7. decembra presne napoludnie 220 prvákov zo všetkých základných škôl pôsobiacich na území Obce Kovačica ozdobili stromček priateľstva na plató pred budovou obce.

Ozdobovanie stromčeka priateľstva už šiesty rok zaradom organizuje obecná samospráva v spolupráci so základnými školami, čo predseda Obce Kovačica Jaroslav Hrubík označil ako mimoriadne peknú akciu.

„Pozvali sme žiakov – prvákov, aby sme spoločne ozdobili stromček priateľstva a tým, aby sme spoločne poslali do sveta jasný a silný odkaz, že je priateľstvo veľmi významný a dôležitý segment v živote každého človeka. Čím viac priateľov máme, o to sme bohatší. Dnes sme teda spoločne ozdobili stromček už šiesty rok zaradom a zdá sa nám, že táto krásna akcia prerástla do tradičnej a dovolím si povedať, je každý rok lepšia a lepšia,“ povedal Hrubík.

Ozdoby na stromčeku vyrobili ručne samotní žiaci so svojimi učiteľmi. Ozdoby sú v podobe gulí a na každej je odtlačok dlane dieťaťa a jeho meno. Deti od organizátorov okrem krásneho podujatia, krátkeho príležitostného programu v podaní vychovávateľky PU Kolibrík v Kovačici Valentíny Babićovej dostali aj sladkosti.

Predseda Hrubík na záver avizoval aj udelenie balíkov pre všetky deti predškolského veku až po vyššie triedy základných škôl. Podľa jeho slov udelenie balíkov sa uskutoční v piatok 22. decembra tiež na plató pre lokálnou samosprávou. Okrem udelenia balíkov pre našich najmladších spoluobčanov usporiadané bude aj divadelné predstavenie na námestí.