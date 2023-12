V Slávnostnej sieni na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci včera predpoludním prebiehal veľtrh vzdelávania. Aj tohto roku sa škola postarala o to, aby sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka ľahšie zorientovali a mali možnosť získať potrebné informácie o tom, ako sa študuje na jednotlivých univerzitách a fakultách.

Zúčastnili sa ho predstavitelia trinástich vysokých škôl zo Srbska a zo Slovenska. Ide aj o štátne, ale aj súkromné vysoké školy, fakulty, prevažne z Nového Sadu a z okolia, Somboru, ako aj z Belehradu, a zo Slovenska zavítali Nitrania z Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa. Všimli sme si predstaviteľov fakúlt technických vied, právnickej, športu a fyzickej výchovy, poľnohospodárskej, ekonomickej, prírodovedno-matematickej, technologickej a pedagogickej.

Prítomným sa na úvod prihovorila úradujúca riaditeľka gymnázia Daniela Marková a technické pokyny účinkujúcim poskytla pedagogička Milena Borovčaninová a spoluprácu im poskytol aj technik Pavel Varga.

„Väčšinou na Veľtrhu vzdelávania na našej škole účinkujú tie isté školy, ako aj v minulosti, hoci pozvánky rozposielame aj iným školám, teda my už máme iniciálny zoznam fakúlt, ktoré pozývame, a vykonali sme aj interný prieskum medzi štvrtákmi, aby sme zistili ich afinity a možnú profesionálnu orientáciu v budúcnosti a podľa toho oslovujeme aj nové školy, aby sa prišli predstaviť našim žiakom. Viaceré z fakúlt organizujú deň otvorených dverí, ale pre žiakov je to niekedy náročné odísť tam, zvlášť keď je to počas vyučovacích dní,“ povedala nám Marková.

V Slávnostnej sieni dokola boli poukladané stoly a pulty hosťujúcich fakúlt. Tie si priniesli promočný materiál, všelijaké drobnosti a projekcie štúdia na jednotlivých fakultách a názorne žiakom dopodrobna vysvetlili všetky aspekty študovania na jednotlivých fakultách. Všimli sme si, že okrem profesorov v rámci prezentácie sú prítomní aj terajší študenti a tí potom svojim rovesníkom jednoduchšie objasnia, ako sa im študuje.

Predstavitelia fakúlt sa snažili vyjsť v ústrety a pomôcť terajším stredoškolákom a budúcim študentom v ich profesionálnej orientácii, aby získali predstavu budúceho štúdia na tej-ktorej vysokej škole. Hovorili aj o podmienkach štúdia a aké výhody a možnosti zamestnania budú mať po skončení jednotlivých fakúlt.

Ani tohto roku v Petrovci nechýbali predstaviteľky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Zastupovali ju prof. Dr. Jasna Uhláriková, lektorka Eleonóra Zvalená, študentky Sára Struhárová a Alexandra Kreková z Oddelenia slovakistiky, ako aj Milica Sofinkićová, asistentka na oddelení srbskej literatúry.

Všetci sa tešili na všetkých záujemcov, budúcich kolegov.