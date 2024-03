Na svojom pravidelnom pondelkovom stretnutí členky Spolku petrovských žien 4. marca 2024 bilancovali. Usporiadali výročné zhromaždenie spolku, ktorému predchádzali dve schôdze žien, kde si všetko dopodrobna vysvetlili, a teraz na záver už v pokojnej a slávnostnej nálade aj širšej verejnosti predostreli to, s čím sa môžu hrdiť.

Predostreté správy o vlaňajšej činnosti, ako aj plány, vypočuli si nielen spolkárky, ale aj hostia, ktorí im k pracovitosti a energickosti aj zablahoželali. Predsedníčka SPŽ Katarína Rašetová dopodrobna po mesiacoch vymenovala všetky aktivity tohto spolku v minulom roku. Uvedieme ich len v krátkych črtách.

V SPŽ v roku 2023 bolo mnoho aktivít. Prvá bola venovaná dátumu obnovenia SPŽ, a to je 6. január, ktorý si pripomenuli patričným spôsobom. Január bol v znamení aktivít pri klzisku na Mrazograde na Námestí slobody. Dobrá spolupráca a kontakty s inými spolkami ani vlani nevystali. Najprv boli v Starej Pazove a v Aradáči na priadkach, potom v Iloku a v Kulpíne dvakrát. V Pazove boli na dielni vyhotovenia keramiky. Medzinárodný deň žien si už tradične pripomínajú pri spoločnej večeri. Spolkárky koncom marca pobudli v Rumunsku, v Nadlaku, na výstave veľkonočných kraslíc a neskoršie tam nainštalovali výstavu pri oslave mesta Nadlak. V Klube poľnohospodárov vypomáhali v kuchyni pri rovnaní poľných ciest. Ruky priložili aj k jarnému upratovaniu centra Petrovca a aktívne si pripomenuli aj Prvý maj. V Novom Sade sa zúčastnili i otvorenia Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu.

V minulom roku 8-členná skupina pobudla na Krajanskom dvore na Detve. Každoročne pred Slávnosťami nainštalujú výstavu, vlani to bola Petrovská rada. Svojou účasťou petrovské ženy v rámci spolupráce s inými spolkami podporili aj sarmiádu v Kysáči, v Pivnici literárne stretnutie a na festivale Stretnutie v pivnickom poli mali výstavný stánok. Nevystali ani na rezancovej zábave vo Vojlovici, na dielni pletenia košíkov v Bajši a na zabíjačkových hodoch v Martine. Najkrajšie kamarátenie s inými spolkárkami mali na vlastnej Batôžkovej zábave v novembri.

SPŽ má motto: Priblížiť dnešnému človeku našu minulosť a v tom smere sa snažia vychovávať deti, škôlkarov a žiakov. Sprítomňujú im to rôznymi spôsobmi – cestou národopisných výstav, ktoré navštevujú s ich učiteľkami a v posledných rokoch prostredníctvom dielní, ktoré organizujú so školou. Vlani ich organizovali trikrát; dve so žiakmi a jednu s Predškolskou ustanovizňou Včielka.

Aby toto všetko mohli realizovať, potrebné boli financie, ale na prvom mieste ochota a snaha členiek, aj keď už nie sú najmladšie, sú vždy a všade, preto im patrí veľká vďaka. Financie čerpali z vlastných zdrojov, ale i z projektov a donácií. V roku 2023 do spolku pribudla nová práčka, sušička, žehlička, dva malé sporáky na plyn a mraznička.

Po schválení správ a plánov a slovách hostí, doterajšej predsedníčke obce Jasne Šprochovej na rozlúčku spolkárky odovzdali tortu a kvety. Potom nasledovalo pohostenie.