Návšteva delegácie ÚSŽZ v Kovačici

Vo štvrtok 15.apríla 2021 v rámci pracovnej návštevy delegácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, na čele s predsedom Milanom Jánom Pilipom, spolu s Borisom Končekom, 3. tajomníkom Veľvyslanectva SR v Srbsku, navštívili Kovačicu.

V budove obecnej správy delegáciu privítali Jaroslav Hrubík, predseda obce Kovačica, Marijana Melišová a Miroslav Kotváš, asistenti predsedu obce, Zlatko Šimák, miestny ombudsman a Miroslav Tomáš, predseda Výkonnej rady NRSNM.

Po takmer hodinovom zasadnutí v kabinete predsedu, delegácia si obzrela Galériu insitného umenia kde ich privítala riaditeľka Anna Žolnajová-Barcová, ktorá vzácnym hosťom priblížila význam a fenomén kovačického insitného umenia. Osobitnú pozornosť vyvolali diela priekopníkov insitného umenia v Kovačici a samozrejme obrazy Zuzany Chalupovej a Martina Jonáša, po čom si hostia pozreli aj jeho Pamätný dom.

Delegácia následne navštívila aj dve súkromné galérie – galériu Spomienky v rámoch majiteľa Jána Čechu a galériu Babka, majiteľa Pavla Babku.

O svojich dojmoch z návštevy galérií predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip povedal: “Toto umenie kandiduje na zápis svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO a k tomu by som teda chcel povedať zvlášť, že je to veľmi dôležité. Ja totižto pochádzam z Bardejova, na Východnom Slovensku. Mesto Bardejov, ako iste viete, je zapísané v tomto zozname svetového dedičstva UNESCO a môžem vám rovno povedať, že to je veľmi významný zápis, ktorý pomáha turistickému ruchu, samozrejme to je taký praktický dôsledok, ale vyzdvihuje niečo čo naši predkovia vytvorili na svetovú úroveň. Vo vašom prípade to bude niečo, čo vytvorili jednak vaši predkovia, ale aj vaši súčasníci. Niečo, čo sa dostáva, nieže na európsku, ale na svetovú úroveň. Veľmi držím palce Kovačici, aby sa ten zápis do UNESCO podaril.“

Predseda obce Kovačica Jaroslav Hrubík na tlačovke povedal, čo bolo témou rokovania: „Témou rokovania, okrem iného, bola finančná pomoc, ktorú sme žiadali od ÚSŽZ na rekonštrukciu Domu kultúry v Padine, ktorý je pre Slovákov veľmi významný a ktorý pred dvomi rokmi, na nešťastie, vyhorel. Obec Kovačica na jeho rekonštrukciu vlani už vyčlenila finančné prostriedky v hodnote 20 miliónov dinárov a budeme sa snažiť každoročne vyčleňovať určité si prostriedky, aby sa čím rýchlejšie skončilo s rekonštrukciou,“ – podotkol Hrubík.