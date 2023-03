Anglická skupina Depeche Mode vydala svoj pätnásty album Memento Mori. Je toto ich prvé vydanie, ktoré nahrali ako dueto, po smrti klávesistu a jedného zo zakladateľov skupiny Andyho Fletchera.

Nový album Depeche Mode nahrali v zložení Dave Gahan – Martin Lee Gore. Niektoré piesne začali vznikať ešte na začiatku pandémie Covid-19 a tematicky boli inšpirované tým obdobím. V skupine vtedy bol aj Andy Fletcher, ktorý však nečakane umrel v máji 2022. „Po Fletchovej smrti rozhodli sme sa pokračovať v realizácii albumu, lebo sme presvedčení, že on by tak chcel. A pridalo to celému projektu dodatočný význam,“ vyhlásil Martin Lee Gore.

Autorom niektorých piesní je spolupracovník skupiny Richard Butler a v nahrávaní albumu sa zúčastnili niekoľkí ďalší hudobníci, akými sú James Ford, Marta Salogni, Davide Rossi a iní.

V rámci tohtoročného turné Depeche Mode budú koncertovať aj v Bratislave (28. mája), Záhrebe (23. júla) a v Budapešti (28. júla).

Vydaniu Memento Mori predchádzal singel Ghosts Again, ku ktorému je nahraný aj videoklip.