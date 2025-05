Z Obce Báčsky Petrovec oboznamujú, že organizujú odber ambaláže z herbicídov a pesticídov dňa 9. júna.

Odber ambaláže sa bude konať týmto poradím: od 7.00 do 08.45 h v Kulpíne (na vchode do dediny pri moste), od 9.00 do 11.15 h v Báčskom Petrovci (na konci Ulice jarmočnej), od 11.30 do 12.30 h v Hložanoch (na vchode do Hložian pri silách).

Vrecia si možno zadovážiť v kancelárii číslo 8 v Obci Báčsky Petrovec.