Včera sa všetci škôlkari z predškolských ustanovizní a žiaci prvých a druhých ročníkov základných škôl z územia Obce Stará Pazova zúčastnili školskej prehliadky v rámci súťaže Pažljivkova prehliadka (srb. Pažljivkova smotra).

Táto súťaž, ktorú už roky tradične organizuje Agentúra pre bezpečnosť dopravy Srbska v spolupráci s lokálnymi radami pre bezpečnosť dopravy, má za cieľ, aby deti ľahšie a rýchlejšie získavali nové vedomosti v tejto veľmi dôležitej oblasti prostredníctvom družby a hier.

Cez pesničky a interaktívne knihy a omaľovánky, v ktorej je hlavným hrdinom chlapec Pažljivko a ktorú každé dieťa v tomto veku dostáva na začiatku školského roka, sa najlepším spôsobom učia ratolesti, pre nich primeraným spôsobom, ako sa bezpečne zapájať do premávky buď ako chodci alebo cyklisti.

V tomto roku sa do projektu vo všetkých dedinách Obce Stará Pazova zapojilo 632 žiakov prvých ročníkov, 597 žiakov druhých ročníkov a 683 predškolákov. Po zistených výsledkoch sa vytvoria školské tímy, ktoré sa zúčastnia ďalšieho stupňa súťaže, ktorá je naplánovaná začiatkom marca.

Zdokonaľovanie dopravnej výchovy, najmä u najmenších účastníkov premávky, je jednou z najdôležitejších úloh každej rady pre bezpečnosť v premávke, vzhľadom na to, že deti sú najzraniteľnejšou skupinou, s ktorou by sme mali od malička denne pracovať na výchove a znalosti pravidiel cestnej premávky a naučiť ich, ako zvládnuť bezpečnú cestu do školy.

Súťaže sa zúčastnili aj dve slovenské skupiny škôlkarov z poldenného a celodenného pobytu staropazovskej Predškolskej ustanovizne Poletarac, ktoré sú umiestnené v objekte ZŠ hrdinu Janka Čmelíka. Poldenný pobyt vedie vychovávateľka Miroslava Petrićová, kým celodenný pobyt vychovávateľky Miroslava Pavkovićová a Olinka Stojancová. Súťaž pre túto vekovú skupinu trvala 45 minút.

Testy zo znalostí dopravno-bezpečnostných predpisov v rámci súťaže Pažljivkova prehliadka riešili aj prváci a druháci ZŠ hrdinu Janka Čmelíka, ktoré boli prispôsobené ich veku.